Rotlicht missachtet – das sind gleich ein paar Tausender futsch

SCHWEINFURT, MAIBACHER STRAßE – Am Dienstagabend gegen 18:10 Uhr kam es in der Maibacher Straße/Theuerbrünnleinsweg zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis Schweinfurt fuhr mit ihrem schwarzen Seat in den Einmündungsbereich ein und missachtete das für sie geltende Rotlicht. Zur gleichen Zeit fuhr eine Schweinfurterin mit ihrem roten Mazda vom Theuerbrünnleinsweg in die Maibacher Straße ein und gab später an, das Grünlicht gesehen zu haben.

Ein Zeuge, der hinter dem Seat fuhr, konnte bestätigen, dass sowohl für den Seat als auch für ihn selbst das Rotlicht galt. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte dazu, dass die Mazda-Fahrerin leicht verletzt wurde, während die Verursacherin des Unfalls unverletzt blieb. Vorsorglich wurden beide Unfallbeteiligte in ein Schweinfurter Krankenhaus zur Abklärung gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen entfernt werden. Die 51-jährige Verursacherin, die sich nicht erklären kann, wie es zu der Situation kam, muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall rechnen.