Rotlicht missachtet und ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

ZELL A.MAIN – Am Freitagabend beobachtete eine Streife der Polizei einen Kleintransporter, der an der Laurentiusbrücke bei Rotlicht in Richtung Zell fuhr.

Im Zuge der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich auch Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Zudem zeigten sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Auf Nachfrage räumte der Fahrer die tägliche, medizinisch verordnete Einnahme von Cannabis ein.

Ein Führerschein konnte nicht vorgelegt werden. Der Mann gab zunächst falsche Personalien an, was durch eine Überprüfung aufgedeckt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits vor einem Jahr entzogen worden war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Verkehrsdelikte ermittelt.