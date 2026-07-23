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Rotlichtverstoß führt zu Unfall an der Anschlussstelle Heidingsfeld

23. Juli 2026Letztes Update 23. Juli 2026
Rotlichtverstoß führt zu Unfall an der Anschlussstelle Heidingsfeld
Symbolfoto: Kalhh / Pixabay
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WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – An der Anschlussstelle Heidingsfeld sind am Dienstagmittag zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Ein 66-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 36-jähriger Deutscher gegen 11:20 Uhr mit einem VW Crafter auf der B19 in Richtung Giebelstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Anschlussstelle Heidingsfeld soll er das Rotlicht einer Ampel missachtet haben.

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In der Folge kollidierte der Transporter mit dem VW eines 66-jährigen Deutschen, der nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen wollte.

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Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.


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