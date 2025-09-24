Auto IU

Rucksack entwendet und zugeschlagen – Schneller Fahndungserfolg der Polizei – 42-Jähriger festgenommen

24. September 2025Letztes Update 24. September 2025
Bild von Ganossi auf Pixabay
Eisgeliebt

SCHWEINFURTIn der Schweinfurter Innenstadt ist am Samstagabend ein 42-Jähriger festgenommen worden, nachdem er den Rucksack eines Mannes gestohlen und diesen anschließend attackiert hatte. Durch das schnelle Einschreiten der Polizei konnte der Dieb gefasst werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21:55 Uhr in der Zehntstraße, als der 42-Jährige den Rucksack eines 38-Jährigen von einer Parkbank entwendete. Als der Besitzer die Verfolgung aufnahm, schlug der Dieb mit dem Rucksack auf ihn ein. Dabei erlitt das Opfer eine Kopfverletzung.

Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei Schweinfurt führte zur schnellen Festnahme des Täters. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.

Mehr

Kirchweih Grafenrheinfeld 2025
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. September 2025Letztes Update 24. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)