Rucksack entwendet und zugeschlagen – Schneller Fahndungserfolg der Polizei – 42-Jähriger festgenommen
SCHWEINFURT – In der Schweinfurter Innenstadt ist am Samstagabend ein 42-Jähriger festgenommen worden, nachdem er den Rucksack eines Mannes gestohlen und diesen anschließend attackiert hatte. Durch das schnelle Einschreiten der Polizei konnte der Dieb gefasst werden.
Der Vorfall ereignete sich gegen 21:55 Uhr in der Zehntstraße, als der 42-Jährige den Rucksack eines 38-Jährigen von einer Parkbank entwendete. Als der Besitzer die Verfolgung aufnahm, schlug der Dieb mit dem Rucksack auf ihn ein. Dabei erlitt das Opfer eine Kopfverletzung.
Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei Schweinfurt führte zur schnellen Festnahme des Täters. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.
