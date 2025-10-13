Auto IU
Ruckzuck war der Porsche weg – Fahrzeugführer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis
HÖSBACH – Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr versuchte ein 54-jähriger deutscher Porsche-Fahrer, sich einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu Fuß zu entziehen, nachdem er seinen PKW abgestellt hatte. Die Beamten konnten den offensichtlich betrunkenen Flüchtigen kurz darauf hinter einem Busch feststellen. Ein Polizei-Diensthund erschnüffelte dort auch den vom Fahrer versteckten Fahrzeugschlüssel.
Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen war. Gegen den Fahrzeugführer, bei dem auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. Der Porsche wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.
