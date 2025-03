Rückblick auf ein Jahr voller Unterstützung und Engagement für den Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder Hambach e.V.

HAMBACH – Am 14. März 2025 fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder Hambach e.V. im Gasthaus Hühnernest statt. Der Verein blickte dabei auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2024 zurück, in dem zahlreiche Spendenaktionen und Projekte die Unterstützung für krebskranke und schwerkranke Kinder erheblich ausgebaut haben.

Durch die engagierte Mithilfe vieler Unterstützer konnten verschiedene Projekte umgesetzt werden. Besonders hervorzuheben war die Scheckübergabe im Januar 2024 durch die Grundschule Geldersheim, die den Verein mit 500 Euro unterstützte. Am 22. Januar nahm der Förderverein zudem eine Spende von 5.300 Euro aus der Weihnachtsbacken-Aktion der Bäckerei Schmitt entgegen.

Auch im weiteren Verlauf des Jahres setzte sich die Unterstützung aus der Region fort: So erbrachte eine Zumba-Party am 7. September auf dem Dorfplatz Hambach 390 Euro, und beim Herbstfest im Gasthaus Hühnernest kamen im Oktober 900 Euro für den guten Zweck zusammen. Im November übergab der HCV Hambach 500 Euro aus der Eröffnung der Karnevalsaison.

Im Dezember trug der Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof Reck mit einem Marmeladenverkauf 1.130 Euro zur Vereinsarbeit bei. Die Bäckerei Schmitt zeigte erneut Großzügigkeit und spendete 5.500 Euro. Zudem überreichten die Freien Wähler Dittelbrunn am 30. Dezember eine Spende von 500 Euro.

Ein zentraler Bestandteil der Vereinsarbeit war auch im Jahr 2024 die direkte Unterstützung von sieben betroffenen Familien mit monatlichen Zuwendungen zwischen 150 und 300 Euro sowie einem zusätzlichen Weihnachtszuschuss von 500 Euro. Zwei weitere Familien erhielten Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 1.500 Euro.

Darüber hinaus konnte der Förderverein namhafte Einrichtungen finanziell unterstützen: So gingen 5.000 Euro an die KJP Jugendpsychiatrie Schweinfurt, während das Malteser Kinderhospiz Schweinfurt und die Kinderpalliativstation Würzburg jeweils mit 10.000 Euro bedacht wurden. Ein Forschungsprojekt im Bereich der Kinderonkologie unter der Leitung von Prof. Dr. Schlegel in Würzburg wurde ebenfalls mit 10.000 Euro gefördert.

Die Versammlung wurde zudem durch die Anwesenheit von 1. Bürgermeister Willi Warmuth und Landrat Florian Töpper bereichert. Beide würdigten das Engagement des Vereins und sicherten ihre weitere Unterstützung zu.

Ein wichtiges Thema war die bevorstehende Neuwahl des Vorstands. Mehrere Vorstandsmitglieder, darunter der 1. und 2. Vorsitzende, die Kassiererin und der Schriftführer, werden im kommenden Jahr nicht erneut kandidieren. Der Verein appellierte an die Mitglieder, sich aktiv in die Nachfolgeplanung einzubringen, um die Vereinsarbeit auch künftig sicherzustellen.

Abschließend wurde auf ein besonderes Ereignis am 14. Mai 2025 hingewiesen: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Musikkapelle Poppenhausen wird das Heeresmusikkorps Veitshöchheim ein Benefizkonzert in der Werntalhalle Poppenhausen geben. Der Erlös kommt dem Förderverein zugute.

Zum Abschluss der Versammlung wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Maria Geyer, Ursula Röhner, Theresia Fuhl, Wolfgang Fuhl, Heidi Heimrich, Hans Heimrich, Alfred Rösch und Rita Wahler ausgezeichnet.