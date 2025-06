Rückkehr eines Profis – Johannes Geis verstärkt ab sofort den 1. FC Schweinfurt 05

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt darf sich über einen echten Hochkaräter freuen: Johannes Geis, gebürtiger Schweinfurter und erfahrener Mittelfeldstratege, schließt sich dem Regionalligisten zur kommenden Saison an. Der 31-Jährige bringt nicht nur über 120 Bundesliga-Partien, sondern auch internationale Erfahrung mit – unter anderem aus der Champions League, Europa League und einer Station beim FC Sevilla.

„Ein Spieler, der uns auf und neben dem Platz weiterhelfen wird“

Geis, der seine ersten Schritte im Jugendbereich des TSV Großbardorf und der SpVgg Greuther Fürth machte, entwickelte sich beim 1. FSV Mainz 05 zum Bundesligaspieler. Beim FC Schalke 04 spielte er mehrere Jahre auf höchstem Niveau, bevor es ihn ins Ausland zum FC Sevilla zog. Zuletzt war der Defensivspezialist bei der SpVgg Unterhaching in der 3. Liga aktiv.

Markus Wolf, Geschäftsführer des FC Schweinfurt, zeigt sich hochzufrieden mit dem Transfer:

„Wir freuen uns sehr, Johannes zurück in der Heimat begrüßen zu dürfen. Wir haben immer betont, auch in der 3. Liga die besten Spieler der Region bei uns haben zu wollen. Seine Erfahrung und seine fußballerische Klasse werden uns sowohl auf als auch neben dem Platz weiterhelfen.“

Geis: „Ich verspüre unglaubliche Lust“

Auch Geis selbst zeigt sich emotional bewegt über seinen Wechsel in die Heimat:

„Ich freue mich riesig, die Schuhe in Zukunft für meine Geburtsstadt zu schnüren. Ich habe Schweinfurt immer verfolgt, bin absolut überzeugt von diesem Projekt und verspüre unglaubliche Lust, nun für unsere Region in Liga 3 Gas zu geben. Ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen um Markus Wolf, der stets hartnäckig geblieben ist.“

Mit diesem Transfer setzt der 1. FC Schweinfurt ein klares Signal: Identität, Erfahrung und regionale Verbundenheit sind weiterhin zentrale Bausteine der Vereinsphilosophie.