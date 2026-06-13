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Rückkehr in die Heimat: Gil Ebner wechselt zum 1. FC Schweinfurt 05

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Rückkehr in die Heimat: Gil Ebner wechselt zum 1. FC Schweinfurt 05
Foto: 1. FC Schweinfurt 1905
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SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 setzt seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison fort und sichert sich die Dienste von Gil Ebner. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kehrt vom 1. FC Nürnberg II zurück in seine Heimatregion.

Vom Club zurück zu den Schnüdeln

Der gebürtige Schweinfurter begann seine fußballerische Laufbahn beim TSV Grafenrheinfeld, bevor er bereits im Alter von zehn Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg wechselte. Nach einer starken Ausbildung, unter anderem als Stammspieler in der U19, gelang ihm der Sprung in die zweite Mannschaft der Franken. Da der Konkurrenzkampf beim Regionalliga-Meisterteam jedoch sehr groß war, kam Ebner zuletzt nur auf vier Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). Nun sucht er beim FC 05 den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.

Vertrauen in die regionale Stärke

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Trainer Jan Gernlein begrüßt die Verpflichtung und betont die Philosophie des Vereins: „Jungs aus der Region in die Region zurückzuholen, sehen wir als Bestandteil unseres Wegs.“ Besonders Co-Trainer Marcel Kühlinger, der Ebner bereits seit langer Zeit kennt, habe den engen Kontakt stets aufrechterhalten. Gernlein ist zuversichtlich, dass der junge Mittelfeldspieler seine Qualitäten nun gewinnbringend in die Mannschaft einbringen wird.

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Auch der Vorsitzende Benjamin Liebald zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gil einen sehr gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen können. Gil wird unser Team mit seiner Qualität und Übersicht bereichern.“

Motivation für den Neubeginn

Für den 20-jährigen Ebner schließt sich mit diesem Wechsel ein Kreis: „Nach zehn Jahren beim 1. FC Nürnberg bedeutet mir dieser Schritt in die Heimatregion besonders viel.“ Der Neuzugang blickt motiviert nach vorn und freut sich darauf, nun das Trikot der „Schnüdel“ zu tragen und mit dem Team in die neue Spielzeit zu starten.

Haben Sie weitere Fragen zur Kaderplanung des 1. FC Schweinfurt 05 oder zur neuen Saison?


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