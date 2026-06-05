Rückkehr zu den Wurzeln: Torwart-Talent Julian Brätz wechselt zum 1. FC Schweinfurt 1905
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern weiter voran und hat sich auf der Torhüterposition hochkarätig verstärkt. Mit dem 19-jährigen Julian Brätz kehrt ein echtes Eigengewächs zurück an den Main. Brätz, der zuletzt beim Ligakonkurrenten TSV Aubstadt als Stammtorwart zwischen den Pfosten stand, hat eine Ausbildung bei mehreren deutschen Top-Klubs im Lebenslauf stehen.
Der gebürtige Regionalkicker spielte bereits bis zum Jahr 2020 im Nachwuchs der „Schnüdel“, ehe es ihn in die weite Fußballwelt zog.
Ausbildung in Stuttgart, Frankfurt und Hamburg
Nach seinen Anfängen in Schweinfurt durchlief Brätz eine beachtliche sportliche Reise in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga:
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VfB Stuttgart
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Eintracht Frankfurt (Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga)
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Hamburger SV
Im vergangenen Sommer kehrte der Keeper nach Unterfranken zurück und erkämpfte sich beim TSV Aubstadt auf Anhieb den Status als Nummer Eins in der Regionalliga. Nun folgt der Wechsel zurück zu seinem Heimatverein.
Trainer und Kaderplaner schwärmen von der „FC-05-DNA“
Für Schweinfurts Cheftrainer Jan Gernlein ist der Neuzugang ein altbekanntes Gesicht:
„Julian hat, wie auch seine Brüder damals, FC-05-DNA. Wir hatten in seinen jungen Jahren hier bereits Berührungspunkte über den Stützpunkt, ehe er eine spannende Reise im Jugendbereich hatte. Nun ist er wieder in der Region und will genauso wie wir maximal ambitioniert arbeiten. Wir sehen in ihm menschlich wie sportlich eine Bereicherung für die nächsten Schritte des Vereins.“
Auch Kaderplaner Jürgen Hein zeigt sich begeistert von der Verpflichtung und betont, dass Brätz perfekt in das Konzept des Schweinfurter Neuaufbaus passt. Der Torwart stammt aus der Region, wohnt und lernt direkt in Schweinfurt und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Regionalliga-Erfahrung mit.
Große Vorfreude auf die neue Herausforderung
Julian Brätz selbst musste nicht lange überlegen, als der Anruf aus Schweinfurt kam: „Über das Angebot des FC 05 habe ich mich sehr gefreut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen im Verein haben mich überzeugt, die neue sportliche Herausforderung anzunehmen.“
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