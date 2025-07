Rückkehrer komplettiert den Kader der BMA365 Bamberg Baskets

BAMBERG – Mit der Rückkehr von Ejiofor Onu ist die Kaderplanung der BMA365 Bamberg Baskets für die neue Saison abgeschlossen. Der 25-jährige Center ist in Freak City kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2023/2024 trug der US-Amerikaner das Trikot der Bamberger und kehrt nun nach einem Jahr in Spanien und Polen zurück.

In der vergangenen Spielzeit war Onu zunächst in der spanischen ACB-Liga bei CB Breogán aktiv, bevor er ab Jahresbeginn für Legia Warschau auflief. Dort feierte er mit dem polnischen Traditionsverein einen historischen Erfolg: 56 Jahre nach dem letzten Titelgewinn holte Legia mit Onu die Landesmeisterschaft zurück in die Hauptstadt.

Der 2,11 Meter große und 109 Kilogramm schwere Spieler bringt nicht nur physische Präsenz, sondern auch internationale Erfahrung mit. Onu unterschreibt bei den Bamberg Baskets einen Vertrag über ein Jahr und soll die Centerposition im Team stabilisieren.

Mit dieser Verpflichtung steht der Kader der Bamberger für die anstehende Saison nun fest. Die Verantwortlichen setzen auf Kontinuität, Verstärkung mit Qualität und hoffen, mit Onus Rückkehr ein weiteres starkes Zeichen in Richtung Erfolg zu setzen.