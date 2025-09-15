Rücksichtslose Fahrweise: Schwerer Unfall auf der B19 – Pkw prallt frontal in Lkw
WERNECK – Am Sonntagabend kam es zwischen Rundelshausen und dem Gewerbepark Werneck zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Sachstand liegt die Unfallursache im rücksichtslosen Verhalten eines 27-Jährigen, gegen den die Schweinfurter Polizei nun wegen einer Vielzahl an Straftaten ermittelt.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17:45 Uhr, als ein 27-jähriger Fahrer eines VW-Golfs die Straße zwischen Rundelshausen und dem Gewerbepark befuhr. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der leicht alkoholisierte Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, seine 26-jährige Beifahrerin erlitt leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
Die alarmierten Beamten der Schweinfurter Polizei leiteten vor Ort Ermittlungen ein. Es wurde der Verdacht auf eine Gefährdung des Straßenverkehrs, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen sowie fahrlässige Körperverletzung festgestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrerlaubnis des Mannes und der Unfallwagen beschlagnahmt. Der Unfallverursacher hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.
