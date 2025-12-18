Rücksichtsloser Raser gestoppt – Widerstand bei Kontrolle – Polizei sucht weitere Geschädigte

ALZNENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Mittwochabend war ein 60-jähriger Deutscher zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden, nachdem mehrere Autofahrer ihn wegen aggressiver Fahrweise gemeldet hatten. Auch gegenüber der Polizei zeigte er seine Aggression, verletzte zwei Beamte und musste in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei Alzenau sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Aggression im Straßenverkehr

Gegen 20:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Seat-Fahrer, der auf der Staatsstraße 2305 von Michelbach kommend in Richtung Alzenau fahrend, gefährliche Überholmanöver vollzogen und einen silbernen Pkw ausgebremst hat.

Kontrolle des Rasers

Eine Streife der Polizei Alzenau konnte den Seat aufnehmen und stoppen. Der 60-jährige Fahrer zeigte keine Einsicht, verhielt sich cholerisch und aggressiv. Die Kontrolle mündete in einer Flucht des Mannes, der seine Papiere aus den Händen eines Beamten riss, in sein Auto sprang und beim Wegfahren mit durchdrehenden Reifen einen Polizisten mit seinem Wagen touchierte.

Zweite Anhaltung des Seats

Nach seiner Flucht mit dem Pkw, gelang es den Polizeibeamten erneut den Raser anzuhalten. Dabei gerieten die Beamten durch das aggressive Verhalten des Mannes derart in Bedrängnis, dass sie diesen zu Boden bringen und Handschellen anlegen mussten.

Gegen den 60-Jährigen, bei dem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde, ist ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet worden. Auch sein Führerschein wurde bereits beschlagnahmt.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Zeugenaufruf der Polizei Alzenau

Die Polizei Alzenau ruft alle Verkehrsteilnehmer, die durch den Seat-Fahrer bedrängt oder gefährdet wurden auf, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.