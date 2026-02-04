Rücksichtsloses Fahrverhalten eines 34-Jährigen – Anzeige wegen Nötigung und Verkehrsgefährdung

HAFENLOHR, LKR. MAIN-SPESSART – Einen 34-jährigen VW-Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung. Hintergrund ist ein waghalsiges Überholmanöver, bei dem es auch zu einem Fahrzeugkontakt und entsprechendem Sachschaden gekommen ist.

Nötigung und riskantes Überholmanöver

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 54-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der neuen Mainbrücke in Richtung Hafenlohr unterwegs. Bereits seit der Georg-Mayr-Straße folgte im nach eigenen Angaben ein VW Passat, der ihm mehrfach auffuhr und die Lichthupe betätigte.

Im Bereich des Beschleunigungsstreifens zur Staatsstraße 2315 setzte der Passat-Fahrer schließlich – trotz Überholverbot – zum Überholen an und touchierte den Transit schließlich beim Wiedereinscheren. Nach dem Zusammenstoß sei der 54-Jährige von dem VW Fahrer noch dreimal nahezu bis zum Stillstand ausgebremst worden.

Polizei Marktheidenfeld verständigt

Der 54-Jährige verständigte letztendlich den Polizeinotruf und eine Streife der Marktheidenfelder Polizei begab sich vor Ort, um Sachverhalt und den Verkehrsunfall aufzunehmen. Den 34-jährigen deutschen Fahrer des VW erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung.