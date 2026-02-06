Auto IU

Rund 500 Notrufe täglich im gesamten Leitstellengebiet der ILS Schweinfurt

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Rund 500 Notrufe täglich im gesamten Leitstellengebiet der ILS Schweinfurt
Christian Frank (Geschäftsführer ZRF Schweinfurt), Karin Dütsch (Leitung Geschäftsstelle ZRF Schweinfurt), Marcel Thein (Leitung ILS Schweinfurt), Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Landrat Florian Töpper und stv. Vorsitzender des Zweckverbands Oberbürgermeister Sebastian Remelé. Foto: Melina Bosbach-Nemeth/LRASW
Sparkasse

SCHWEINFURT – Anlässlich des Europäischen Tages des Notrufs am 11. Februar hat Landrat Florian Töpper die zentrale Bedeutung der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt für die Sicherheit von rund 434.000 Bürgerinnen und Bürgern in der Region Main-Rhön hervorgehoben. Täglich koordinieren die Disponenten der ILS etwa 500 Notrufe aus einem 4.000 Quadratkilometer großen Gebiet, das die Stadt Schweinfurt sowie die Landkreise Schweinfurt, Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld umfasst.

Die Mitarbeiter der ILS leisten laut Töpper „Heldenarbeit im Hintergrund“, indem sie rund um die Uhr die Alarmierung von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Katastrophenschutzeinheiten sicherstellen. Neben der reinen Disposition versorgt die Leitstelle die Einsatzkräfte mit lebenswichtigen Zusatzinformationen zu Gefahrstoffen oder Wetterlagen und hält Kontakt zu Spezialstellen wie der Giftnotrufzentrale. Der Notruf 112 ist dabei europaweit die einheitliche, kostenfreie Nummer für lebensbedrohliche Situationen wie Herzinfarkte, schwere Unfälle oder Brände.

Für einen reibungslosen Ablauf ist am Telefon vor allem eine präzise Standortangabe mit Ort, Straße und Hausnummer entscheidend. Die Fachkräfte in der Leitstelle führen die Anrufer durch das Gespräch und fragen alle notwendigen Details gezielt ab, weshalb man erst auflegen sollte, wenn die Leitstelle das Gespräch beendet.

Das könnte Dich auch interessieren:

Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026

Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026

6. Februar 2026
Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

6. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

6. Februar 2026
Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)