Rund 600.000 Besuche auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt
WÜRZBURG – Mit dem heutigen Tag geht der Würzburger Weihnachtsmarkt 2025 zu Ende und zieht eine durchweg positive Bilanz: Rund 600.000 Besucherinnen und Besucher verwandelten den Marktplatz vor der Marienkapelle und dem Falkenhaus in den vergangenen Wochen in ein „fränkisches Adventsmärchen“. Trotz einer allgemein gedämpften Wirtschaftslage erwies sich die Veranstaltung als verlässlicher Publikumsmagnet und wichtiger Frequenzbringer für die Würzburger Innenstadt.
Die Stadt zeigt sich mit dem Verlauf äußerst zufrieden, wobei insbesondere das stimmungsvolle Ambiente, die aufwendige Dekoration der Hütten sowie das bewährte Sicherheits- und Zufahrtsschutzkonzept gelobt wurden. Im Bereich des Kunsthandwerks und des Handels verzeichneten die Beschicker eine solide Nachfrage, die sich stabil auf dem Niveau der Jahre vor 2020 bewegt. Das kulinarische Angebot erwies sich erneut als Erfolg, wobei herzhafte Spezialitäten und Süßwaren teilweise sogar leichte Zuwächse verbuchen konnten.
Das Geschäft mit Heißgetränken wie Glühwein und Feuerzangenbowle zeigte sich in diesem Jahr etwas wetterabhängig. An milderen Tagen fiel die Nachfrage etwas verhaltener aus, was jedoch durch einen zusätzlichen Umsatztag im Kalender kompensiert werden konnte. Insgesamt bewegen sich die Umsätze in diesem Bereich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Stadt dankt dem friedlichen Publikum, das mit guter Laune maßgeblich zum Gelingen dieses regionalen Höhepunkts beigetragen hat.
