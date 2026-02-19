Auto IU

Rund 70 wetterbedingte Einsätze in Unterfranken: Überwiegend Unfälle mit Sachschaden

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
UNTERFRANKEN – Der nächtliche Schneefall hat am Donnerstagmorgen in weiten Teilen Unterfrankens zu rund 70 Polizeieinsätzen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bis 9:00 Uhr registrierten die Beamten etwa 45 Unfälle, bei denen glücklicherweise überwiegend Sachschäden entstanden und lediglich eine Person leicht verletzt wurde.

Besonders betroffen war die A3 zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn, wo feststeckende Lastwagen den Verkehrsfluss massiv beeinträchtigten. Die Polizei rät dringend dazu, die Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, größere Sicherheitsabstände einzuhalten und abrupte Lenkbewegungen zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, bevorzugt Hauptstraßen zu nutzen, da diese vorrangig vom Winterdienst geräumt und gestreut werden.

