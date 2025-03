Rund eine halbe Million Schaden: Callcenterbetrug – Täter erbeuten hohe Bargeldsumme und Schmuck

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Callcenterbetrüger haben am Mittwoch mit einer gängigen Betrugsmasche Bargeld sowie Goldmünzen erbeutet. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wie der Polizei erst verspätet mitgeteilt wurde, haben bereits am Mittwochnachmittag unbekannte Täter eine Rentnerin um ihr Erspartes gebracht. In einem mehrstündigen Telefonat wurde der Dame vorgetäuscht, dass ihr Schwiegersohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte und er nun eine hohe Kaution bezahlen müsse.

Die Rentnerin glaubte dem Anrufer und übergab die Wertgegenstände in Höhe einer mittleren sechsstelligen Gesamtsumme, gegen 19:00 Uhr, einer unbekannten Abholerin an einem Hintereingang im Bereich der Stuttgarter Straße und Reuterstraße. Die unbekannte Täterin trug dabei dunkle Kleidung und hatte ihre Kapuze über den Kopf gezogen. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Wer die Abholung möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.