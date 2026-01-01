Runder Tisch im Landratsamt: Barrierefreiheit und Teilhabe im Fokus
SCHWEINFURT – Zum Abschluss des Jahres 2025 kamen die Senioren- und Behindertenbeauftragten der Landkreisgemeinden zu einem gemeinsamen Runden Tisch im Landratsamt Schweinfurt zusammen. Die Seniorenbeauftragte Eva Borschert und der Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Ralf Herre, hatten zu diesem Austausch geladen, um aktuelle Themen der Teilhabe und Barrierefreiheit zu besprechen. Landrat Florian Töpper würdigte dabei die bedeutende Rolle der kommunalen Beauftragten als wichtige Bindeglieder, die die Bedürfnisse der Menschen vor Ort kennen und pragmatische Lösungen für mehr Barrierefreiheit aufzeigen.
Ein zentraler Punkt der Sitzung war die Information über die neuesten Änderungen im Regionalbusverkehr des Landkreises Schweinfurt, die für die Mobilität älterer Menschen und Personen mit Einschränkungen von großer Relevanz sind. Darüber hinaus präsentierte Eva Borschert ihr neu aufgelegtes Wohnberaterheft mit dem Titel „Gutes Wohnen ein Leben lang in Stadt und Landkreis Schweinfurt – Wegweiser zur Wohnungsanpassung“. Dieser Ratgeber bietet praktische Hilfestellungen, wie das eigene Wohnumfeld so gestaltet werden kann, dass ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter möglich bleibt.
Das neue Informationsheft ist ab sofort beim Bürgerservice des Landratsamtes erhältlich oder kann per Post angefordert werden. Interessierte Bürger können sich hierfür telefonisch unter der Nummer 55-469 oder per E-Mail an seniorenberatung@lrasw.de wenden. Als Ausblick auf das kommende Jahr wurden zudem zwei Vortragstermine zur Wohnberatung im Landratsamt angekündigt: Ein Termin findet am 7. Mai 2026 im Rahmen der Aktionswoche „Zu Hause daheim“ statt, ein weiterer am 22. September 2026 während der Bayerischen Demenzwoche.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!