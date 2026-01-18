Saatguttag am Sonntag, 1. Februar in Oberschleichach
OBERSCHLEICHACH / LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen der Saisonplanung für Gemüse- und Blütenpflanzen lädt der Saatguttag am Sonntag, den 1. Februar, in das Umweltbildungszentrum Oberschleichach ein. Die Veranstaltung hat sich als zentraler Treffpunkt für Gartenfreunde etabliert und bietet neben einem breiten Angebot an samenfestem Saatgut auch ein vielfältiges Vortragsprogramm zu Themen wie Bodenfruchtbarkeit, Permakultur und dem Erhalt alter Obstsorten. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege unterstützt die Initiative, um das Bewusstsein für nachhaltiges Gärtnern und die Unabhängigkeit von großen Saatgutkonzernen zu stärken.
Kreisfachberater Guntram Ulsamer hebt die Bedeutung von samenfestem Saatgut hervor, da dieses im Gegensatz zu weit verbreiteten F1-Hybriden die Gewinnung eigener Samen für das Folgejahr ermöglicht. Während Hybridpflanzen ihre positiven Eigenschaften in der nächsten Generation verlieren und somit einen jährlichen Neukauf erzwingen, garantieren samenfeste Sorten eine stabile Weitergabe ihrer Merkmale. Dies fördert nicht nur die finanzielle Unabhängigkeit der Gärtner, sondern sichert auch den wertvollen Genpool alter Sorten, die oft durch intensiveres Aroma und besondere Wuchsformen bestechen.
Durch die bewusste Entscheidung für samenfeste Pflanzen leisten Gartenbesitzer einen aktiven Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt direkt im eigenen Hausgarten. Ulsamer betont, dass die heutige Sortenvielfalt ein wertvolles Erbe früherer Generationen ist, das es zu schützen gilt. Der Saatguttag in Oberschleichach bietet hierfür die passende Plattform, um sich fachlich auszutauschen, seltene Sorten zu entdecken und ökologische Verantwortung mit der Freude am Gärtnern zu verbinden.
