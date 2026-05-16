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Sabotage beim Bahnverkehr: Güterzug prallt bei Markt-Einersheim gegen Betonblock

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Sabotage beim Bahnverkehr: Güterzug prallt bei Markt-Einersheim gegen Betonblock
Symbolfoto: 2fly4
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MARKT-EINERSHEIM / LANDKREIS KITZINGEN – Ein Zwischenfall auf der Bahnstrecke zwischen Markt-Einersheim und Markt Bibart hat am Freitagabend einen größeren Einsatz ausgelöst. Ein voll beladener Güterzug kollidierte bei hoher Geschwindigkeit mit einem massiven Betonteil, das auf den Schienen platziert worden war. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines schweren Sabotageverdachts und sucht dringend Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend (15. Mai 2026) gegen 21:06 Uhr.

Notbremsung bei 100 km/h

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Der Lokführer des Güterzuges war auf der zweigleisigen Hauptstrecke unterwegs, als er plötzlich ein Hindernis im Gleisbett wahrnahm. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Zug, der zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h fuhr, nicht mehr rechtzeitig stoppen und überrollte das Betonteil mit voller Wucht.

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Glücklicherweise hielt die Lokomotive dem Aufprall stand und sprang nicht aus den Schienen. Der Triebfahrzeugführer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Bundespolizei vermutet Absicht – Stundenlange Streckensperrung

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Spurensicherung vor Ort ist ein mutwilliges und gezieltes Platzieren des Betonhindernisses durch Unbekannte sehr wahrscheinlich.

Die Kollision hatte erhebliche Auswirkungen auf den Schienenverkehr. Die wichtige Bahnstrecke musste zwischen den Bahnhöfen Markt-Einersheim und Markt Bibart in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Erst nach der Überprüfung der Gleisanlagen und der Unfallaufnahme konnte die Strecke gegen 22:50 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden.

Zeugenaufruf: Wer hat etwas beobachtet?

Die Ermittler der Bundespolizei setzen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Freitagabend im Bereich der Bahnlinie zwischen Markt-Einersheim und Markt Bibart verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Jede Wahrnehmung, auch im Vorfeld der Tat, kann für die Aufklärung wichtig sein.

  • Hinweise an: Bundespolizeiinspektion Würzburg

  • Telefon: 0931 / 32259-1111

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