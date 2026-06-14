Sachbeschädigen – Polizei sucht Zeugen im Raum Schweinfurt
SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit in drei Fällen von Sachbeschädigungen, die sich am Donnerstag und Freitag im Stadtgebiet sowie im Landkreis Schweinfurt ereignet haben.
Zusammenfassung der Vorfälle
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Schonungen (Kreuzbergring): Zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr am Freitagmorgen beschädigte ein Unbekannter die Hauseingangstür eines Anwesens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
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Niederwerrn (Dittelbrunner Weg): In einem Zeitraum von Donnerstagabend (19:00 Uhr) bis Freitagmorgen (05:30 Uhr) wurde die Verglasung der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Hier liegt der Schaden bei geschätzten 300 Euro.
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Schweinfurt (Anna-Weichsel-Straße): Am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es zu Vandalismus in einem Garten. Die unbekannten Täter richteten dabei Sachschaden an.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (09721) 202-0 zu melden.
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesen Vorfällen oder soll ich Sie bei der Zusammenfassung weiterer Polizeimeldungen unterstützen?
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