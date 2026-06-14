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Sachbeschädigen – Polizei sucht Zeugen im Raum Schweinfurt

14. Juni 2026Letztes Update 14. Juni 2026
Sachbeschädigen – Polizei sucht Zeugen im Raum Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit in drei Fällen von Sachbeschädigungen, die sich am Donnerstag und Freitag im Stadtgebiet sowie im Landkreis Schweinfurt ereignet haben.

Zusammenfassung der Vorfälle

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (09721) 202-0 zu melden.

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Benötigen Sie weitere Informationen zu diesen Vorfällen oder soll ich Sie bei der Zusammenfassung weiterer Polizeimeldungen unterstützen?

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