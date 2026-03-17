Sachbeschädigung am Kreuzberg: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus an Türgriff
BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Freitagnachmittag kam es auf einem Parkplatz im Ortsteil Haselbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Besucher des Kreuzbergs, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.
Zwischen 14:35 Uhr und 16:10 Uhr wurde der Türgriff eines roten Fiat 500x mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz unterhalb des Klosters Kreuzberg abgestellt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Die Details zum Vorfall:
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Tatort: Parkplatz unterhalb des Klosters Kreuzberg, Haselbach.
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Tatzeit: Freitag, 13. März 2026, zwischen 14:35 Uhr und 16:10 Uhr.
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Betroffenes Fahrzeug: Roter Fiat 500x.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale entgegen unter:
09771/606-0
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