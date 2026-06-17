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Sachbeschädigung an Hauseingangstür in Schonungen
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SCHONUNGEN (LKR. SCHWEINFURT) – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nach einer Sachbeschädigung im Kreuzbergring. Ein bislang unbekannter Täter hat dort eine Hauseingangstür beschädigt.
Sachverhalt
Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr. Durch die Einwirkung des Unbekannten entstand an der Tür ein Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.
Zeugenaufruf
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Die Polizei bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Kreuzbergring gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
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