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Sachbeschädigung an Hauseingangstür in Schonungen

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
Sachbeschädigung an Hauseingangstür in Schonungen
Symbolbild: 2fly4
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SCHONUNGEN (LKR. SCHWEINFURT) – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt nach einer Sachbeschädigung im Kreuzbergring. Ein bislang unbekannter Täter hat dort eine Hauseingangstür beschädigt.

Sachverhalt

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr. Durch die Einwirkung des Unbekannten entstand an der Tür ein Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Zeugenaufruf

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Verstrickt und zugenäht

Die Polizei bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Kreuzbergring gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

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