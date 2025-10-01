Auto IU

Sachbeschädigung an Leichenhalle – Polizei bittet um Hinweise

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
Symbolbld von manfred Kindlinger auf Pixabay
Eisgeliebt

BISCHBRUNNUnbekannte Täter haben zwischen Samstag- und Sonntagmorgen das Leichenhaus am Friedhof in Bischbrunn beschädigt und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, circa 08:30 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 melden.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)