Sachbeschädigung an Leichenhalle – Polizei bittet um Hinweise

BISCHBRUNN – Unbekannte Täter haben zwischen Samstag- und Sonntagmorgen das Leichenhaus am Friedhof in Bischbrunn beschädigt und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, circa 08:30 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 melden.