Sachbeschädigung an PKW und Haustüre – Polizei bittet um Hinweise
RODEN – In Ansbach, einem Gemeindeteil von Roden, wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr ein PKW und eine Haustür im Innenhof eines Anwesens in der Rothenfelser Straße 18 beschädigt. Der unbekannte Täter verursachte Dellen und Kratzer, wobei der entstandene Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Unbekannten um einen westeuropäischen Mann mit folgenden Merkmalen:
- Alter: Ca. 60 Jahre
- Größe: 175 cm
- Gewicht: Ca. 80 kg
- Bekleidung: Eine rote Trainingsjacke mit weißen Streifen und eine schwarze Basecap.
Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09391/9841-0 entgegen.
