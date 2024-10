Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

HAßFURT – Am Dienstag, den 22.10.2024, kam es zwischen 6:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Industriestraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mutwillig den linken Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Opels. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 in Verbindung zu setzen.