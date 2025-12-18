Sachbeschädigung durch verfassungswidrige Schmierereien – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / SANDERAU – Von Montag auf Dienstag wurde an einer Kirche eine politisch verfassungswidrige Parole mit blauer Farbe angebracht.

Dem aktuellen Sachstand nach wurde durch einen Unbekannten, in der Zeit zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr, ein etwa 1,20 x 1,20 Meter großes verfassungswidriges Zeichen, mit einem blauen Stift, an die Außenmauer einer Kirche in der Danziger Straße geschmiert. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Würzburg unter Tel.: 0931/457-1732 zu melden.