Sachbeschädigung geklärt – Geschädigter überführt Täter mittels Wildkamera

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitag erschien ein 37-jähriger Fuhrunternehmer aus Esselbach auf der Dienststelle und zeigte eine Sachbeschädigung zu seinem Nachteil an. In den vergangenen Monaten wurde wiederholt an Aufliegern, die der Holzunternehmer auf einer Freifläche in einem Waldstück in Esselbach abstellte, Kehrbesen beschädigt.

Insgesamt wurden im Tatzeitraum 10 Besen zerbrochen. Eine installierte Wildkamera überführte nun die Täter. Ein Ehepaar aus Esselbach, 67 und 63 Jahre alt, wurden durch die Kamera dabei aufgenommen, wie sie die an den Aufliegern angebrachten Besen zerbrachen. Beide sind dem Geschädigten bekannt und wurden von diesem angezeigt. Die PI Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR.