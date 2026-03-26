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Sachbeschädigung in Hammelburg und Unfallflucht in Fuchsstadt

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Sachbeschädigung in Hammelburg und Unfallflucht in Fuchsstadt
Symbolfoto: 2fly4
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HAMMELBURG / FUCHSSTADT – Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt aktuell in zwei Fällen von Fahrzeugbeschädigungen im Landkreis Bad Kissingen. In beiden Fällen entstand Sachschaden an geparkten Fahrzeugen, wobei die Verursacher unerkannt flüchteten.

In Hammelburg wurde zwischen Samstagmorgen, 06:25 Uhr, und Dienstagnachmittag, 17:35 Uhr, ein in der Kirchengrundsiedlung abgestellter Seat beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte an der Motorhaube des Wagens einen Schaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird.

Unfallflucht in der Kissinger Straße in Fuchsstadt

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Fuchsstadt. In der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:45 Uhr wurde in der Kissinger Straße ein weißer Ford Transit angefahren. Der Verursacher touchierte das Heck des Transporters und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Auch in diesem Fall beläuft sich der Sachschaden auf circa 1.000 Euro.

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Die Polizei bittet Zeugen, die in der Kirchengrundsiedlung in Hammelburg oder in der Kissinger Straße in Fuchsstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegen.

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