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Sachbeschädigung und Diebstahl im Bereich Gerolzhofen: Polizei sucht Zeugen

11. Juni 2026Letztes Update 11. Juni 2026
Sachbeschädigung und Diebstahl im Bereich Gerolzhofen: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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FRANKENWINHEIM, OT BRÜNNSTADT – Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag (6. Juni 2026), 18:00 Uhr, bis Sonntag (7. Juni 2026), 08:00 Uhr, zwei Stromverteilerkästen mit Farbe beschmiert. Die beschädigten Objekte befinden sich im Bereich der Hauptstraße sowie Am Stieglein.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.

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GEROLZHOFEN – In der Kolpingstraße wurde im Bereich des Busbahnhofs ein Fahrrad entwendet. Das schwarze Zweirad war gegen Diebstahl gesichert, jedoch wurde das verwendete Zahlenschloss vom Täter überwunden.

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Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zum Täter geben können, um Mithilfe.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.


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