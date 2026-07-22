Sachbeschädigung und Einbruch in Verkaufsfahrzeuge – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt in zwei Fällen von Sachbeschädigung und Diebstahl und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf dem Parkplatz der Heilig-Geist-Kirche in der Innenstadt wurde am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr ein abgestellter schwarzer Peugeot 2008 beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte den Pkw.

Im Musikerviertel brach ein Unbekannter im Bereich der Niederwerrner Straße mehrere Verkaufsfahrzeuge einer Bäckerei auf. Aus den Fahrzeugen wurden Bargeld und Getränke entwendet. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Dienstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Rose-Himbeere*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Basilikum Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.