Sachbeschädigung und Einbruchversuch im Dienstgebiet der Polizei Hammelburg
HAMMELBURG IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt aktuell in zwei Fällen von Kriminalität, die sich am vergangenen Wochenende ereignet haben. Während in Euerdorf ein gewaltsames Eindringen in ein landwirtschaftliches Gebäude gemeldet wurde, kam es im Stadtgebiet von Hammelburg zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien.
In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Da die Tatorte sowohl im Außenbereich als auch in einem Wohngebiet liegen, hoffen die Ermittler auf Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten. Der entstandene Sachschaden durch den Vandalismus wird bereits auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Die Vorfälle im Überblick:
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Einbruch in Scheune bei Euerdorf: Zwischen Sonntag und Montagnachmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Scheune im Bereich der Euerdorfer Aussiedlerhöfe. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde aus dem Gebäude jedoch nichts entwendet.
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Fassadenschmiererei in Hammelburg: In der Danziger Straße wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, eine Grundstücksmauer großflächig mit weißer Farbe beschmiert. Der betroffene Hauseigentümer muss nun für die Reinigungskosten aufkommen.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg entgegen unter: 09732/906-0
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