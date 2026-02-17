Auto IU

Sachbeschädigung und Unfallflucht im Bereich der Polizei Kitzingen

Sachbeschädigung und Unfallflucht im Bereich der Polizei Kitzingen
Symbolfoto: 2fly4
KARLSTADT, OT KARLBURG, LKR. MAIN-SPESSART. In der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, hat ein Unbekannter in der „Obere Straße“ einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Ein an einer dortigen Hauswand montierter Blumentopf wurde derart herausgebrochen, dass nicht nur der Topf sondern auch die Hauswand beschädigt wurden. Der offensichtlich mutwillig herbeigeführte Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Im Laufe des Wochenendes, genauer zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 18:30 Uhr, wurde ein geparkter Ford Focus angefahren und an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Auto stand in der Straße „Am Tiefen Weg“.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.

