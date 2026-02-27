Sachbeschädigung und Unfallfluchten im Raum Schweinfurt
SCHONUNGEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Waldstraße ein geparkter Toyota Prius durch einen bislang unbekannten Täter an der hinteren linken Tür beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Zudem kam es in Euerbach sowie im Schweinfurter Stadtgebiet zu weiteren Fällen von Fahrerflucht, bei denen hoher Sachschaden an abgestellten Fahrzeugen verursacht wurde.
In Euerbach ereignete sich bereits am 17. Februar auf einem Supermarktparkplatz in der Straße „Am Zauser“ ein Unfall, bei dem ein weißer Hyundai Tucson an der Frontstoßstange massiv beschädigt wurde; der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von mehreren tausend Euro.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr im Schweinfurter Stadtgebiet am I. Wehr. Dort wurde ein schwarzer Tesla von einem weißen Opel Adam angefahren. Besonders im Fall des Tesla gibt es einen konkreten Ermittlungsansatz: Der Wächtermodus des Fahrzeugs zeichnete den Unfall und das Verursacherfahrzeug, einen weißen Opel Adam, auf. Die Identität des Fahrers ist allerdings noch nicht geklärt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu allen drei Vorfällen.
Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Verursacherfahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen. Wenn du Beobachtungen in der Waldstraße in Schonungen, am Parkplatz in Euerbach oder im Bereich des I. Wehr gemacht hast, melde dich bitte bei den Beamten.
