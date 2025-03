Sachbeschädigung und verfassungswidrige Parolen in der Würzburger Innenstadt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Sonntagabend ging die Mitteilung über eine Personengruppe bei der Polizei ein, welche lautstark verfassungswidrige Parolen von sich gaben und im weiteren Verlauf des Abends zwei Wahlplakate zerstörten. Die drei alkoholisierten Männer wurden durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Mitteilung über verfassungswidrige Ausrufe

Gegen 22:30 Uhr meldeten Passanten in der Saalgasse eine Personengruppe, welche mehrfach lautstark verfassungswidrige Parolen rief. Die drei alkoholisierten männlichen Personen im Alter zwischen 16 und 34 Jahren konnten schnell durch die Polizei ausfindig gemacht werden.

Nachdem sich vor Ort der Tatverdacht gegen die Personen erhärtete, stellten die Beamten die Identität der Gruppe fest und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Gruppe ein. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen, mussten die Personen zunächst wieder vor Ort entlassen werden.

Personengruppe uneinsichtig – Polizeigewahrsam als Folge

Etwa eine halbe Stunde später ereilte die Polizei eine weitere Mitteilung über eine Personengruppe, welche in der Nähe des Burkarder Tor mutwillig Wahlplakate zerstört haben soll. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten die drei Männer aus dem vorherigen Sachverhalt wenige Zeit später erneut durch die Polizei aufgegriffen werden. Der 16-jährige Jugendliche wurde in der Folge von der Polizei an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden erwachsenen Männer mussten aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in einer Zelle verbringen.

Der Jugendliche und die beiden Erwachsenen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.