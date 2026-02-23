Auto IU

Sachbeschädigungen im Stadtgebiet: Polizei Kitzingen sucht Zeugen

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
KITZINGEN – Im Stadtgebiet kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag zu zwei Fällen von Sachbeschädigung, bei denen ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dich um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen.

In der Lindenstraße wurde an einem Audi A6, der auf dem öffentlichen Parkplatz nahe des Taxistandes parkte, der Heckscheibenwischer abgerissen.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 16:50 Uhr.

Ein weiterer Vorfall wurde aus der Luitpoldstraße gemeldet: Dort schlug ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, das Fenster eines Gebäudes ein.

Auch in diesem Fall beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittler hoffen nun auf Beobachtungen aus der Nachbarschaft oder von Passanten.

Wenn du Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen geben kannst, melde dich bitte bei der Polizei Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0.

