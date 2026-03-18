Sachbeschädigungen in Bad Brückenau: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus
BAD BRÜCKENAU IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Brückenau ermittelt aktuell in zwei Fällen von Sachbeschädigung, die sich im Stadtgebiet sowie im angrenzenden Forst ereignet haben. Unbekannte demontierten einen Jagdsitz für einen illegalen Radweg und beschädigten eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus.
In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von jeweils mehreren hundert Euro. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe, da die Tatorte sowohl in einer belebten Wohngegend als auch in einem beliebten Waldgebiet liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Tatzeitraum sind für die Aufklärung der Delikte entscheidend.
Die Vorfälle im Detail:
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Zerstörter Hochsitz im Römershager Forst: Im Bereich „Rehhecke“ wurde in den vergangenen Wochen ein hölzerner Hochsitz komplett zerlegt. Die Täter funktionierten das Material um, um eine Rampe für einen illegal angelegten Fahrradtrail im Wald zu errichten.
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Eingeschlagene Scheibe in der Ludwigstraße: In der Nacht von Sonntag auf Montag (zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr) wurde eine Fensterscheibe eines Anwesens beschädigt. Die Tat wurde vermutlich von der Hofgasse aus begangen.
Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Hergang nimmt die Polizei Bad Brückenau entgegen unter:
09741/606-0
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