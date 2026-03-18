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Sachbeschädigungen in Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Sachbeschädigungen in Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus
Symbolbild: 2fly4
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BAD KISSINGEN IN DER STADT BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt aktuell in zwei Fällen von Sachbeschädigung, die sich im Stadtgebiet ereignet haben. Unbekannte beschädigten mutwillig eine Engelsfigur vor einem Café sowie ein abgestelltes E-Bike, wobei in beiden Fällen Sachschäden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. Während im Fall der beschädigten Figur bereits erste Zeugenhinweise auf einen jugendlichen Täter vorliegen, sucht die Polizei im Fall des beschädigten Fahrrades noch nach konkreten Beobachtungen vom Parkplatz eines Schnellrestaurants. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Tatgeschehen sind für die weiteren Ermittlungen von großer Bedeutung.

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Die Vorfälle im Detail:

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  • Vandalismus in der Weingasse: Bereits am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr wurde eine Engelsfigur vor einem dortigen Café schwer beschädigt. Nach Zeugenaussagen trat ein mutmaßlich jugendlicher Täter den Kopf der Figur ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

  • Beschädigtes E-Bike in der Würzburger Straße: Ein Elektrofahrrad der Marke Bulls wurde am Dienstag, den 3. März, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald’s beschädigt. Auch hier beläuft sich der Schaden auf eine mittlere dreistellige Summe.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Hergang nimmt die Polizei Bad Kissingen entgegen unter: 0971/7149-0

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