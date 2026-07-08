Sachbeschädigungen in Grombühl: Zeugen gesucht
WÜRZBURG / GROMBÜHL – Am Dienstagnachmittag, den 7. Juli 2026, kam es in Grombühl zu mehreren Vorfällen, bei denen eine 46-jährige Frau in Erscheinung trat. Nach einer psychischen Ausnahmesituation wurde sie in eine Fachklinik eingewiesen; die Polizei sucht nun Zeugen zu beschädigten Fahrzeugen.
Vorfälle in der Steinheilstraße
Gegen 16:10 Uhr hielt sich die 46-Jährige unbefugt auf einem Privatgrundstück in der Steinheilstraße auf. Nach einer Aufforderung der Eigentümerin, das Gelände zu verlassen, beleidigte die Frau diese. Im Anschluss begab sie sich auf das Nachbargrundstück und beschädigte beim Überklettern einen Gartenzaun.
Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Schiestlstraße
Etwa 30 Minuten später meldete die Einsatzzentrale der Polizei den Verdacht von Sachbeschädigungen in der Schiestlstraße. Vor Ort stellten die Beamten bei insgesamt neun geparkten Pkw frische Lackkratzer fest. In unmittelbarer Nähe trafen die Polizisten auf die 46-Jährige. Da sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Ob sie für die Schäden an den Pkw verantwortlich ist, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Zeugenaufruf
Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen in der Schiestlstraße gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.
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