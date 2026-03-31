Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Raum Bad Kissingen: Polizei sucht Zeugen
BAD KISSINGEN / NÜDLINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen vermeldet mehrere Vorfälle von Unfallflucht und Sachbeschädigung aus den vergangenen Tagen. In allen Fällen bittet die Dienststelle um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um die bislang unbekannten Verursacher ermitteln zu können.
Ein besonders dreister Fall ereignete sich am Montagabend in Nüdlingen. Gegen 20:50 Uhr wurde in der Münnerstädter Straße der Außenspiegel eines geparkten Daimler Chrysler abgefahren. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Verursacher um einen weißen Kleintransporter, der nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten in Richtung Münnerstadt flüchtete.
Parkplatzrempler und Vandalismus in Bad Kissingen
Auch im Stadtgebiet von Bad Kissingen kam es zu mehreren Straftaten:
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Unfallflucht am Logo-Markt: Auf dem Kundenparkplatz in der Sieboldstraße wurde ein VW Passat beschädigt. Der Zeitraum der Tat lässt sich von vergangenem Donnerstag bis zu diesem Montag eingrenzen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
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Vandalismus bei Computerfirma: In der Columbiastraße geriet eine IT-Firma ins Visier von Unbekannten. Zwischen Freitag und Montag wurde die Seitenscheibe der Eingangstür vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Zudem traten die Täter einen Poller auf dem Gelände um.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen zu den flüchtigen Fahrzeugen oder den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.
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