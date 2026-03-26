Sachbeschädigungen und Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg
WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vermeldet eine Reihe von Vorfällen im Stadtgebiet, die sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ereignet haben. In allen Fällen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder Unfallverursachern geben können.
In der Innenstadt kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Passanten bemerkten an einem Toilettenhäuschen an der Ludwigsbrücke einen brennenden Handtuchhalter. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand.
Vandalismus am Japanischen Garten und in der Karmelitenstraße
Zwei weitere Fälle von mutwilliger Beschädigung beschäftigen die Beamten im Zentrum:
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Japanischer Garten: Zwischen Dienstagabend (20:00 Uhr) und Mittwochmorgen (08:00 Uhr) haben Unbekannte mehrere Holzpfosten verbogen und teilweise aus der Verankerung gerissen.
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Fahrzeugbespruhung: In der Karmelitenstraße wurde ein geparkter Pkw der Marke GWM (Modell Ora) zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnacht, 23:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, während das Auto vor einer Bar abgestellt war.
Unfallfluchten in Lengfeld
Auch aus dem Stadtteil Lengfeld werden zwei Vorfälle gemeldet, bei denen sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt haben:
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Industriestraße: Am Mittwochvormittag wurde zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ein schwarzer BMW auf einem Großmarkt-Parkplatz an der Front beschädigt.
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Werner-von-Siemens-Straße: Am Donnerstag gegen 01:40 Uhr prallte ein unbekannter Fahrradfahrer gegen einen geparkten BMW. Trotz eines entstandenen Sachschadens von rund 2.000 Euro flüchtete der Radfahrer in Richtung Kürnachtalhalle.
Zeugenaufruf:
Sachdienliche Hinweise zu allen genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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