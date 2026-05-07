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Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen vermeldet mehrere Vorfälle im Stadtgebiet und im Stadtteil Garitz. In allen Fällen konnten die Verursacher unerkannt entkommen, weshalb nun nach Zeugen gesucht wird.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Vandalismus am Fahrzeug und am Gartentor

  • Garitz (Am Güßgraben): Ein weißer VW, der am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 06:45 Uhr und 12:30 Uhr mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter verkratzte den Lack des Wagens großflächig.

  • Steinstraße: Ein Gartentor wurde im Verlauf der letzten Tage mehrfach Ziel von Vandalismus. Unbekannte bewarfen das Tor sowohl zwischen Samstag und Montag als auch zwischen Dienstag und Mittwoch gezielt mit Steinen und verursachten dadurch Sachschaden.

Zeugenaufruf:

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Haben Sie in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

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