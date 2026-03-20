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Sachschäden und Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Sachschäden und Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG – Im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch kam es in den Stadtteilen Grombühl und Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen und Unfallfluchten an Fahrzeugen sowie an einer Werbetafel. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In einer Tiefgarage in der Oberdürrbacher Straße wurde zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 06:50 Uhr, das linke Rücklicht eines geparkten DS Automobiles mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.

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Am Pleicherkirchplatz wurde ein Seat Cupra an der linken hinteren Seite beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr. Die unbekannte Person entfernte sich ohne Veranlassung vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro.

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Ein weiterer Seat Cupra wurde im Mittleren Steinbergweg auf einem Privatparkplatz angefahren. In der Zeit von Dienstag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:30 Uhr, entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von 2.000 Euro, weshalb der Pkw nicht mehr fahrbereit ist.

An einer Waschstraße in der Nürnberger Straße wurde zudem eine in 2,5 Metern Höhe angebrachte Werbetafel beschädigt. Der Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro wurde vermutlich durch ein größeres Fahrzeug im Zeitraum von Freitag, 00:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, verursacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457-2230

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