Safe Space auf dem Schweinfurter Volksfest

SCHWEINFURT – Während des SCHWEINFURTER VOLKSFESTES bietet die Initiative „Safe Space“ einen geschützten Rückzugsort für Mädchen und Frauen, die sich unsicher oder bedrängt fühlen. Die Anlaufstelle wird durch ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen des Vereins „Frauen helfen Frauen“ betreut.

Ziel des Angebots ist es, Mädchen und Frauen in belastenden oder grenzüberschreitenden Situationen nicht allein zu lassen – sei es bei Belästigung, dem Erleben eines Übergriffs oder wenn sie ihre Begleitung verloren haben. Vor Ort erhalten Betroffene Unterstützung, unter anderem beim Organisieren des Heimwegs oder im vertraulichen Gespräch mit einer Ansprechpartnerin.

„Safe Space“ will ein deutliches Zeichen setzen: Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt, sondern Ausdruck struktureller Ungleichheit – und hat auf Festen keinen Platz. Die Initiative steht für Haltung und Prävention. Wer frühzeitig hinschaut, schützt – bevor etwas passiert.

Die Anlaufstelle befindet sich direkt hinter dem Riesenrad. Zusätzlich sind mobile Teams auf dem Festplatz unterwegs, gut erkennbar an lila Westen mit der Aufschrift „Safe Space“. Besucherinnen können die Teams jederzeit ansprechen.

Geöffnet ist die Anlaufstelle an den beiden Festwochenenden – am 20. und 21. Juni sowie vom 27. bis 29. Juni – sowie zur „Ladies Night“ am Montag, 23. Juni. Eine Notrufnummer steht während der gesamten Festdauer ab 18 Uhr zur Verfügung.