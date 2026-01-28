Sagenhafte 114 Verkehrsverstöße in Schweinfurt innerhalb von nur acht Stunden
Ablenkung als einer der Hauptunfallursachen - Polizei setzt Schwerpunkt
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Die Schweinfurter Polizei hat am Dienstag bei einer großangelegten Kontrollaktion an der Maxbrücke insgesamt 114 Verkehrsverstöße innerhalb von nur acht Stunden festgestellt. Im Mittelpunkt des Einsatzes stand das Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“, um das Unfallrisiko durch unachtsame Verkehrsteilnehmer aktiv zu senken. Ein Dutzend Beamte überwachte von 08:00 bis 16:00 Uhr den fließenden Verkehr und setzte damit ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit auf den regionalen Straßen.
Besonders erschreckend war die Zahl der Handyverstöße: 82 Personen wurden dabei ertappt, wie sie während der Fahrt unerlaubt ihr Mobiltelefon nutzten. Zudem stellten die Einsatzkräfte 30 Verstöße gegen die Gurtpflicht fest. Abgerundet wurde die Bilanz durch einen alkoholisierten Autofahrer mit einem Wert von über 0,6 Promille sowie einen Radfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Die Polizei betont, dass die Nutzung elektronischer Geräte am Steuer die Aufmerksamkeit massiv einschränkt und oft folgenschwere Unfälle provoziert.
Angesichts der hohen Trefferquote kündigte die Schweinfurter Inspektion an, solche gezielten Kontrollen auch in Zukunft fortzusetzen. Die Beamten hoffen, durch die sichtbare Präsenz und die konsequente Ahndung der Verstöße eine nachhaltige Sensibilisierung bei den Verkehrsteilnehmern zu erreichen. Sicherheit im Straßenverkehr funktioniere nur, wenn jeder Einzelne seine volle Aufmerksamkeit dem Geschehen auf der Fahrbahn widmet.
