Sagt doch mal! Wie geht die Umstellung zum Öko-Landbau?

UNTERFRANKEN – Unterfranken braucht mehr Bio-Betriebe. Nach dem Bio-Boom in den Corona-Jahren folgten zunächst herausfordernde Zeiten für den Bio-Markt. Doch nun steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Erzeugnissen wieder deutlich an.

Was heißt das für Landwirtinnen und Landwirte? Für viele könnte sich die Umstellung zum Öko-Landbau lohnen. Wie das erfolgreich funktioniert, zeigen die unterfränkischen Öko-Modellregionen in themenspezifischen Online-Seminaren am 24. März, 31. März und 7. April von jeweils 18 Uhr bis 19 Uhr 30.

Austausch mit Bio-Betrieben

Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker berichten aus der Praxis: Wie haben sie die Umstellung geschafft? An drei Abenden geben erfolgreiche unterfränkische Bio-Betriebe Einblicke in ihren Weg zur Bio-Landwirtschaft.

Montag, 24. März – Tierhaltung

Montag, 31. März – Ackerbau

Montag, 7. April – Weinbau

Dabei geht es um die Gründe für die Umstellung, Herausforderungen und Lösungsstrategien. Die Vortragenden geben zudem Tipps, was sie heute anders machen würden, und benennen die Chancen, die ihnen der Öko-Landbau eröffnet.

Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden Informationen zu den Grundlagen der ökologischen Wirtschaftsweise, zur Öko-Verordnung, zu Marktchancen und zur Umstellungsplanung. Zum Abschluss bleibt genügend Zeit für Fragen.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an alle, die über eine Umstellung zum Öko-Landbau nachdenken oder einfach mehr über Bio wissen möchten. Interessierte können sich für die jeweiligen Abende über die Webseiten der unterfränkischen Öko-Modellregionen anmelden.

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.oekomodellregionen.bayern unter dem Menüpunkt „Regionen“ zu finden.