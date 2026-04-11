Auto IU

Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Nach einer beeindruckenden Spielzeit in der Eishockey-Bayernliga laden die Mighty Dogs am kommenden Samstag, den 11. April 2026, zum traditionellen Abtaufest ein. Ab 16:00 Uhr steht der Außenbereich des Icedome ganz im Zeichen des gemeinsamen Rückblicks auf eine Saison voller Höhepunkte.

Mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft hat der ERV Schweinfurt in der abgelaufenen Runde ein Ausrufezeichen gesetzt. Ob der Teddy-Bear-Toss-Weltrekord gegen Miesbach, dramatische Last-Minute-Tore gegen Landsberg oder die stimmungsvollen Auswärtsfahrten mit mehreren Fanbussen – beim Saisonabschluss haben Spieler, ehrenamtliche Helfer und Fans die Gelegenheit, diese Momente Revue passieren zu lassen.

Ausrüstungsverkauf und Trikotübergabe

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Feier ist die Premiere des Ausrüstungs-Flohmarkts. Fans können sich zwischen 16:30 und 17:15 Uhr an den Lagerräumen neben dem Rollhockeyfeld ein persönliches Stück Vereinsgeschichte sichern.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Ab 17:30 Uhr folgt die persönliche Übergabe der begehrten „Game-Worn-Trikots“. Ein Großteil der Mannschaft wird vor Ort sein, um die originalen Spieltrikots gegen Vorlage der Echtheitszertifikate an die neuen Besitzer auszuhändigen.

Ausblick auf die neue Saison

Trotz der Feierlichkeiten richtet der Verein den Blick bereits nach vorne. Im Rahmen der Veranstaltung werden wichtige Neuigkeiten verkündet:

  • Personalien: Die Mighty Dogs geben eine weitere Vertragsverlängerung für den Kader bekannt.

  • Infrastruktur: Vorstand Sport Robert Häring informiert über den aktuellen Stand bezüglich einer möglichen neuen Bande im Icedome.

Der Zeitplan im Überblick

Die Abschlussfeier findet im Außenbereich an der Hütte statt. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Bratwurst und Hotdogs zu familienfreundlichen Preisen (jeweils 3 €) gesorgt.

  • 16:00 Uhr: Beginn des Abtaufestes

  • 16:30 – 17:15 Uhr: Verkauf von Ausrüstungsgegenständen

  • 17:30 Uhr: Übergabe der Game-Worn-Trikots sowie Kader-Update und Infos zur Bande

  • ca. 19:00 Uhr: Letzter Ausschank und offizielles Ende der Saison 2025/2026

Die Mighty Dogs freuen sich auf einen geselligen Nachmittag bei bestem Wetter, um die Erfolge der vergangenen Monate gebührend zu verabschieden und den Grundstein für die kommende Spielzeit zu legen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026

Mehr

Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

11. April 2026
50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

11. April 2026
„Ludwig II. – Der andere König“: Hochkarätiger Vortrag im Museum Obere Saline

„Ludwig II. – Der andere König“: Hochkarätiger Vortrag im Museum Obere Saline

10. April 2026
Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

10. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)