Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest
SCHWEINFURT – Nach einer beeindruckenden Spielzeit in der Eishockey-Bayernliga laden die Mighty Dogs am kommenden Samstag, den 11. April 2026, zum traditionellen Abtaufest ein. Ab 16:00 Uhr steht der Außenbereich des Icedome ganz im Zeichen des gemeinsamen Rückblicks auf eine Saison voller Höhepunkte.
Mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft hat der ERV Schweinfurt in der abgelaufenen Runde ein Ausrufezeichen gesetzt. Ob der Teddy-Bear-Toss-Weltrekord gegen Miesbach, dramatische Last-Minute-Tore gegen Landsberg oder die stimmungsvollen Auswärtsfahrten mit mehreren Fanbussen – beim Saisonabschluss haben Spieler, ehrenamtliche Helfer und Fans die Gelegenheit, diese Momente Revue passieren zu lassen.
Ausrüstungsverkauf und Trikotübergabe
Ein besonderes Highlight der diesjährigen Feier ist die Premiere des Ausrüstungs-Flohmarkts. Fans können sich zwischen 16:30 und 17:15 Uhr an den Lagerräumen neben dem Rollhockeyfeld ein persönliches Stück Vereinsgeschichte sichern.
Ab 17:30 Uhr folgt die persönliche Übergabe der begehrten „Game-Worn-Trikots“. Ein Großteil der Mannschaft wird vor Ort sein, um die originalen Spieltrikots gegen Vorlage der Echtheitszertifikate an die neuen Besitzer auszuhändigen.
Ausblick auf die neue Saison
Trotz der Feierlichkeiten richtet der Verein den Blick bereits nach vorne. Im Rahmen der Veranstaltung werden wichtige Neuigkeiten verkündet:
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Personalien: Die Mighty Dogs geben eine weitere Vertragsverlängerung für den Kader bekannt.
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Infrastruktur: Vorstand Sport Robert Häring informiert über den aktuellen Stand bezüglich einer möglichen neuen Bande im Icedome.
Der Zeitplan im Überblick
Die Abschlussfeier findet im Außenbereich an der Hütte statt. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Bratwurst und Hotdogs zu familienfreundlichen Preisen (jeweils 3 €) gesorgt.
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16:00 Uhr: Beginn des Abtaufestes
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16:30 – 17:15 Uhr: Verkauf von Ausrüstungsgegenständen
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17:30 Uhr: Übergabe der Game-Worn-Trikots sowie Kader-Update und Infos zur Bande
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ca. 19:00 Uhr: Letzter Ausschank und offizielles Ende der Saison 2025/2026
Die Mighty Dogs freuen sich auf einen geselligen Nachmittag bei bestem Wetter, um die Erfolge der vergangenen Monate gebührend zu verabschieden und den Grundstein für die kommende Spielzeit zu legen.
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