Saisonabschluss in den Museen Schloss Aschach

27. Oktober 2025Letztes Update 27. Oktober 2025
Das Dienstmädchen führt am Samstag, den 8. November 2025, ein letztes Mal in diesem Jahr durch das Graf-Luxburg-Museum. - Foto: Museen Schloss Aschach, Fotografin: Josefine Glöckner
ASCHACH – Die Museen Schloss Aschach beenden ihre Saison mit einem Entdeckungswochenende am Samstag, den 8. November 2025, und Sonntag, den 9. November 2025, jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr. Besucher erwarten Führungen und ein Kreativprogramm, bevor die Museen bis März 2026 in die Winterpause gehen.

Die Teilnahme an den Programmpunkten ist im Museumseintritt inbegriffen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Programm im Überblick:

 

Tag Uhrzeit Aktion
Samstag, 8. November 11:30 bis 16:00 Uhr Kreativprogramm für junge Gäste: Sticken und Weben lustiger Tiere, passend zur Sonderausstellung.
Samstag, 8. November 15:00 Uhr Kostümführung mit dem Dienstmädchen durch das Graf-Luxburg-Museum.
Sonntag, 9. November 11:30 bis 16:00 Uhr Kreativprogramm: Binden von winterlichen Kränzen (gegen einen kleinen Unkostenbeitrag).
Sonntag, 9. November 15:00 Uhr Letzter geführter Rundgang durch die Sonderausstellung „Was zieh ich nur an? Unterfranken zwischen Trends und Tradition“.

Ausblick:

Die Pforten von Schloss Aschach öffnen sich vor der Wiedereröffnung im März 2026 noch einmal kurz in der Adventszeit: Am Wochenende vom 13. und 14. Dezember 2025 findet wieder „Weihnachten auf Schloss Aschach“ statt, mit Weihnachtsmarkt, Schlossführungen, Live-Musik und Kinderprogramm von 13:00 bis 19:00 Uhr.

