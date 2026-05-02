Saisonauftakt im Feldfaustball: TVO strebt Klassenerhalt in der 1. Bundesliga an
SCHWEINFURT / OBERNDORF – Nach einer schwierigen Hallenrunde mit zahlreichen Verletzungen startet der TV Oberndorf am heutigen Samstag, den 02.05.2026, in die neue Feldsaison der 1. Bundesliga Süd. Um 16:00 Uhr empfängt das Team den Aufsteiger NLV Vaihingen zum richtungsweisenden Heimspiel auf eigenem Platz.
Die Vorbereitung verlief für die Oberndorfer vielversprechend. Bei Turnieren in Karlsdorf und Vaihingen/Enz konnten verschiedene Formationen erfolgreich getestet werden, was der Mannschaft nach dem hart erkämpften Klassenerhalt in der Halle neuen Aufwind gab.
Kader mit bewährten Kräften und Rückkehrern
Personell setzt der TVO auf Kontinuität, kann aber wieder auf wichtige Stützen zählen. Während Oliver Bauer verletzungsbedingt noch zuschauen muss, kehrt Allrounder Maximilian Lutz nach seiner Zwangspause zurück. Lutz, der im Vorjahr die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zu Silber bei den World Games in Chengdu führte, hofft zudem auf eine Nominierung für die anstehende Europameisterschaft in Dänemark. Die Angreifer Nicolas Bitsch und Robin Göttert sowie Routinier Fabian Sagstetter auf der Mitte bilden zusammen mit einer erstligaerfahrenen Abwehrreihe das Gerüst des Teams.
Herausforderndes Ligasystem
Die 1. Bundesliga Süd präsentiert sich in dieser Spielzeit gewohnt stark besetzt. Neben etablierten Teams wie Pfungstadt und Calw sind mit dem TV Eibach und dem NLV Vaihingen zwei ambitionierte Aufsteiger vertreten. Eine Besonderheit in dieser Saison: Der TV Käfertal hat bereits seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt und steht damit als erster Absteiger fest. Nach der Vorrunde wird die Liga geteilt – die Top 4 spielen um die DM-Qualifikation, während der Rest gegen den Abstieg kämpft.
Standortbestimmung gegen den Aufsteiger
Für das heutige Spiel gegen den jungen Stuttgarter Aufsteiger aus Vaihingen gibt Kapitän Fabian Sagstetter eine klare Marschroute vor. Ein Sieg zum Auftakt sei essenziell für das Selbstvertrauen, um das erklärte Saisonziel – den Klassenerhalt – frühzeitig abzusichern. Trotz guter Trainingsleistungen warnt das Team davor, die Gäste zu unterschätzen und sieht sich selbst nicht in der Favoritenrolle.
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