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Saisonfinale am Bergl: AC 82 Schweinfurt empfängt Schwergewicht TSV Heinsheim

6. April 2026Letztes Update 6. April 2026
Saisonfinale am Bergl: AC 82 Schweinfurt empfängt Schwergewicht TSV Heinsheim
Mannschaft des AC 82 Schweinfurt III - Hinten: Peter Michel, Thomas Walz, Christian Gareis - Vorne: Ivan Polke, Vanessa Karch, Ulrike Zehner - Foto: Anna Polke
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SCHWEINFURT – Zum krönenden Abschluss der Saison in der 2. Bundesliga erwartet die Fans des AC 82 Schweinfurt am kommenden Samstag ein echtes sportliches Highlight. Mit dem TSV Heinsheim gastiert ein Team in der AC-Halle, das bis vor kurzem noch den direkten Wiederaufstieg fest im Visier hatte.

Obwohl die Aufstiegshoffnungen der Gäste nach einer Niederlage gegen Böbingen vorerst begraben sind, reist der TSV vermutlich mit einem hochkarätig besetzten Kader an. Besonders die Personalien der bulgarischen U23-Europameisterschafts-Medaillengewinner Deniz Danev und Gabriel Marinov sorgen für Spannung. Ob die beiden internationalen Top-Athleten kurz vor der anstehenden Europameisterschaft der Aktiven tatsächlich in Schweinfurt an die Hantel gehen, wird sich erst am Wettkampftag zeigen.

Klassenerhalt gesichert: Schweinfurter Heber ohne Druck

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Für die Heber des AC 82 Schweinfurt ist die Zielsetzung für diesen letzten Kampftag klar definiert. Nachdem das Saisonziel „Klassenerhalt“ bereits vorzeitig unter Dach und Fach gebracht wurde, kann die Mannschaft nun völlig befreit aufheben. Ohne den Druck des Tabellenstandes wollen die Athleten vor heimischem Publikum noch einmal ihr volles Potenzial abrufen.

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Jagd auf neue Bestleistungen zum Saisonabschluss

Im Mittelpunkt des Abends stehen für die Schweinfurter vor allem persönliche Bestmarken und ein gelungener Abschied von den eigenen Fans. Die Zuschauer am Bergl dürfen sich auf einen hochklassigen Wettkampf freuen, bei dem die Freude am Sport und der Kampf um jedes Kilogramm im Vordergrund stehen.

Die Eckdaten zum Wettkampf:

  • Termin: Samstag, 11. April 2026

  • Beginn: 17:00 Uhr

  • Ort: AC-Halle am Bergl, Schweinfurt

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